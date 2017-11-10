В октябре 2017 года убежище в Германии попросили 380 граждан Грузии

10.11.2017 10:51 В октябре 2017 года убежище в Германии попросили 15 170 человек. Из них – 380 граждан Грузии. Информацию об этом распространяет министерство внутренних дел Германии.



Согласно отчету ведомства, Грузия была на девятом месяце по количеству желающих получить убежище в Германии в прошлом месяце. На первом месте Сирия – в октябре в Германии убежище попросил 3301 сириец.



Вместе с тем отмечается, что в сентябре количество грузин, желающих получить убежище в Германии, составляло 262, а в августе – 217.



Согласно отчету, убежище в Германии с начала 2017 года по 17 сентября попросили 156 000 мигрантов. Большая их часть из Сирии (39519 человек), Ирака (17644) и Афганистана (10525).



Миграционная политика является одним из главных вопросов консультаций по формированию нового правительства Германии.















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