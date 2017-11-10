Мэрия Тбилиси собирается начать судебный спор против компании «С.Т. Парк»

10.11.2017 10:53 Мэрия Тбилиси собирается начать судебный спор против компании «С.Т. Парк». Об этом избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в эфире телекомпании «Имеди».



По его словам, есть вопрос относительно того, насколько законно действовал «Сити парк». На вопрос журналиста, ожидается ли, что мэрия Тбилиси обратится в суд против «С.Т. Парк», Каладзе заявил: «Разумеется, когда я говорю о правовом пути, я имею в виду именно это».



Как пояснил Каладзе, к процессу по уточнению законности деятельности «С.Т. Парк» подключатся юристы.

«Наши подходы будут правовыми. Даже если взять статистику, штрафы, выписанные этой компанией и обжалованные, в 99% случаев в пользу граждан выносился оправдательный приговор. Следовательно, возникает вопрос – эта компания действует незаконно?! Поэтому мы выберем правовой путь. Когда я говорю о правовом пути, я имею в виду именно это – подключатся юристы и мы будем работать в этом направлении», - заявил Каха Каладзе.



Компания «С.Т. Парк» занимается обустройством и управлением мест для парковки автомашин в Тбилиси.















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