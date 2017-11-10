Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэрия Тбилиси собирается начать судебный спор против компании «С.Т. Парк»


10.11.2017   10:53
Мэрия Тбилиси собирается начать судебный спор против компании «С.Т. Парк». Об этом избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в эфире телекомпании «Имеди».

По его словам, есть вопрос относительно того, насколько законно действовал «Сити парк». На вопрос журналиста, ожидается ли, что мэрия Тбилиси обратится в суд против «С.Т. Парк», Каладзе заявил: «Разумеется, когда я говорю о правовом пути, я имею в виду именно это».

Как пояснил Каладзе, к процессу по уточнению законности деятельности «С.Т. Парк» подключатся юристы.
«Наши подходы будут правовыми. Даже если взять статистику, штрафы, выписанные этой компанией и обжалованные, в 99% случаев в пользу граждан выносился оправдательный приговор. Следовательно, возникает вопрос – эта компания действует незаконно?! Поэтому мы выберем правовой путь. Когда я говорю о правовом пути, я имею в виду именно это – подключатся юристы и мы будем работать в этом направлении», - заявил Каха Каладзе.

Компания «С.Т. Парк» занимается обустройством и управлением мест для парковки автомашин в Тбилиси.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт ореха из Грузии сократился на 57%
Каладзе встретился с представителями строительных и девелоперских компаний
Первый грузовой поезд по маршруту Баку-Тбилиси - Карс прибыл в конечный пункт
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Шотландии демонтируют мемориал памяти абхазов
Совет Европы опубликовал доклад «Конфликт в Грузии»
В Гудауте совершено убийство
Кустурица - «посол доброй воли Абхазии» или обыкновенный представитель оккупационного режима в облике защитника культурного наследия
Для Грузия неприемлемо, что Кустурица стал «послом доброй воли Абхазии» - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Интерпол разыскивает пятерых граждан Грузии за разбой в Азербайджане
Грузия продолжит участие в миссии в Афганистане
Президент Еврокомиссии: Европа должна противостоять сепаратизму
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна