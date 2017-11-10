Грузии не оказалось в американском документе о сдерживании российской агрессии

10.11.2017 11:04 Соединенные Штаты Америки выделят из бюджета 2018 года 4 миллиарда 600 миллионов долларов для сдерживания российской агрессии. Проект бюджета российской агрессии в документе учитывает также финансовую помощь союзникам - 350 миллионов долларов для Украины, и 100 миллионов долларов для стран Балтии.



Грузии нет среди партнеров, которые получат материальную помощь США, но в документе говорится о войне 2008 года.



Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Ян Келли прокомментировал документ.



"Я лично не видел этот текст, но тот факт, что ваша страна в нем не упомянута, не означает, что она не попала в список этих стран. Как известно, мы поддерживаем Грузию, чтобы она оказала сопротивление, и сдержала российскую агрессию. Точно те же мессиджи прозвучали в ходе визита вице-президента Америки, то же самое было сказано во время визита Джона Маккейна, Линси Грейма. Линси Грейм является руководителем комитета, ответственного за выделение средств. Грузия является оккупированной Россией, и соответственно, попала в список этих стран"- отметил Ян Келли.



По мнению экспертов, тот факт, что США начинают широкомасштабную кампанию для приостановления российской агрессии, является чрезвычайно важным.



"Тот факт, что мобилизация ресурсов против России является предметом всеобщего политического консенсуса в США и странах партнерах, важен, поскольку Россия главная опасность для Грузии. Это будет сильный фактор, чтобы Грузия тоже сделала соответствующие шаги синхронно с партнерами"- заявил вице-президент атлантического совета Грузии Бату Кутелия.

















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