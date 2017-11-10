Суд арестовал спикера парламента Каталонии

10.11.2017 11:52 Верховный суд Испании принял решение заключить под стражу на время судебного расследования обстоятельств провозглашения Каталонией независимости спикера парламента автономии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро, передает РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.



Другие бывшие члены президиума парламента Каталонии — Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет в течение недели должны будут внести залог в 25 тысяч евро и пока могут оставаться на свободе.



В случае выплаты залога Форкадель и другие четыре бывших депутата обязаны будут еженедельно являться в суд и лишатся на весь период расследования права выезда за пределы Испании - у них изъяты будут загранпаспорта.















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