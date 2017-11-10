Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: Грузия является стабильной демократией, в которой обеспечено верховенство закона


10.11.2017   12:26
Грузия является стабильной демократией, в которой обеспечено верховенство закона, действует открытый рынок и защищены права экспортеров: в стране либеральная экономика, а наше географическое расположение имеет стратегическую важность, — об этом премьер-министр Грузии заявил выступая на встрече инвесторов «Сакартвелос банки» (Банк Грузии). Георгий Квирикашвили отметил, что поддержка бизнеса является одним из главных приоритетов кабинета министров и его лично.

«За этим нарративом стоят показатели стабильного экономического роста, институциональная устойчивость, амбиции и способность правительства осуществить план одних из самых крупномасштабных реформ, а также предусмотрительная макроэкономическая политика. Можем с гордостью отметить, что Грузия является одним из лидеров в регионе и за его пределами с точки зрения достигнутого значительного результата по итогам проведенных реформ», — отметил глава грузинского правительства.

Георгий Квирикашвили предоставил группе инвесторов крупнейшего грузинского коммерческого банка детальную информацию об успехах страны и инвестиционных проектах, которые должны заинтересовать крупный бизнес.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт ореха из Грузии сократился на 57%
Каладзе встретился с представителями строительных и девелоперских компаний
Первый грузовой поезд по маршруту Баку-Тбилиси - Карс прибыл в конечный пункт
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Шотландии демонтируют мемориал памяти абхазов
Совет Европы опубликовал доклад «Конфликт в Грузии»
В Гудауте совершено убийство
Кустурица - «посол доброй воли Абхазии» или обыкновенный представитель оккупационного режима в облике защитника культурного наследия
Для Грузия неприемлемо, что Кустурица стал «послом доброй воли Абхазии» - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Интерпол разыскивает пятерых граждан Грузии за разбой в Азербайджане
Грузия продолжит участие в миссии в Афганистане
Президент Еврокомиссии: Европа должна противостоять сепаратизму
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна