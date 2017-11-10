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Квирикашвили: Грузия является стабильной демократией, в которой обеспечено верховенство закона
10.11.2017 12:26
Грузия является стабильной демократией, в которой обеспечено верховенство закона, действует открытый рынок и защищены права экспортеров: в стране либеральная экономика, а наше географическое расположение имеет стратегическую важность, — об этом премьер-министр Грузии заявил выступая на встрече инвесторов «Сакартвелос банки» (Банк Грузии). Георгий Квирикашвили отметил, что поддержка бизнеса является одним из главных приоритетов кабинета министров и его лично.
«За этим нарративом стоят показатели стабильного экономического роста, институциональная устойчивость, амбиции и способность правительства осуществить план одних из самых крупномасштабных реформ, а также предусмотрительная макроэкономическая политика. Можем с гордостью отметить, что Грузия является одним из лидеров в регионе и за его пределами с точки зрения достигнутого значительного результата по итогам проведенных реформ», — отметил глава грузинского правительства.
Георгий Квирикашвили предоставил группе инвесторов крупнейшего грузинского коммерческого банка детальную информацию об успехах страны и инвестиционных проектах, которые должны заинтересовать крупный бизнес.
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