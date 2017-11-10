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Сергеенко: У меня нет никаких политических планов, не будет и в будущем


10.11.2017   12:31
У меня нет никаких политических планов, — так ответил министр здравоохранения Давид Сергеенко на вопрос о том, рассматривается ли вопрос выдвижения его кандидатуры на президентских выборах 2018 года. По его словам, об этой версии впервые он услышал из СМИ.

«Рассматриваетесь в качестве кандидата – я от вас впервые слышу об этом. На самом деле у меня нет никаких политических амбиций и планов и, надеюсь, не будет и в будущем», — заявил министр.

Согласно распространенной информации, правящая команда планирует выдвинуть Давида Сергеенко своим кандидатом на президентских выборах 2018 года.






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