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Сергеенко: У меня нет никаких политических планов, не будет и в будущем
10.11.2017 12:31
У меня нет никаких политических планов, — так ответил министр здравоохранения Давид Сергеенко на вопрос о том, рассматривается ли вопрос выдвижения его кандидатуры на президентских выборах 2018 года. По его словам, об этой версии впервые он услышал из СМИ.
«Рассматриваетесь в качестве кандидата – я от вас впервые слышу об этом. На самом деле у меня нет никаких политических амбиций и планов и, надеюсь, не будет и в будущем», — заявил министр.
Согласно распространенной информации, правящая команда планирует выдвинуть Давида Сергеенко своим кандидатом на президентских выборах 2018 года.
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