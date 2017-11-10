Замена школьных учебников по 6-й класс включительно обойдется государству до 23 миллионов лари

10.11.2017 13:25 Замена школьных учебников с 1-го по 6-й класс включительно обойдется государству до 23 миллионов лари, заявил заместитель министра образования и науки Грузии Теймураз Мургулия.



«Отдельно – компонент интеллектуальной собственности, отдельно – печать. Тендер определит стоимость печати, однако прогнозируемая цена 15 миллионов лари, может оказаться и 12 миллионов. Что касается компонента интеллектуальной собственности, по сегодняшним расчетам, если не добавятся какие-либо новые книги, авторские права составят от 6 до 7 миллионов лари. В сумме в бюджете рассчитано 23 миллиона, отсюда 1 миллион предусмотрен на логистику, в школах нужно будет распределить более 10 миллионов книг», - заявляет Мургулия.



По его словам, учебники будут раздаваться учащимся бесплатно.



«В наступающем году, в будущем году учебники будут бесплатными. В долгосрочной перспективе я очень глубоко верю, как экономист, что развитие Грузии придет к тому уровню, когда у гражданина со средним достатком не будет проблемы с покупкой книги. Тогда эта программа будет заменена другими, более интересными программами. Пока в Грузии есть люди, для которых проблемы с приобретением комплекта книг будут связаны с наличием или отсутствием еды, я глубоко уверен, что эта программа не прекратится, хотя бы для этих людей», - говорит Мургулия.



Со 2018 года в общеобразовательных школах меняются все учебники, начиная с первого класса по 6-й класс включительно, - сообщил «IPN» Теймураз Мургулия. Он отметил, что необходимость замены книг обусловлена сложностью существующих учебников, но какие изменения могут быть внесены в содержательную часть книг, заместитель министра пока не конкретизирует.















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