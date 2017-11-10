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Russia Today решила выполнить требования властей США


10.11.2017   13:45
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о решении телеканала зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента. Ее заявление опубликовано в твиттере RT.

«Американский Минюст нам не оставил выбора: юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании <...> между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию», — сказала она.

Симоньян подчеркнула, что телеканал категорически не согласен с этим требованием и считает его противоречащим принципам демократии и свободы слова. По ее словам, RT собирается обратиться в суд.

Ранее Минюст США потребовал от телеканала RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября. Симоньян назвала такие сроки «людоедскими», а в МИД России анонсировали ответные меры.







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