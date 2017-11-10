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Новым послом Турции в Грузии будет Фатма Серен Язган


10.11.2017   14:25
В посольстве Турции в Грузии подтверждают информацию о том, что чрезвычайным и полномочным послом в Грузии будет Фатма Серен Язган.


Язган занимала должность заместителя генерального директора департамента аналитики и безопасности МИД Турции.Она сменит на посту Зеки Левента Гумрукчу, у которого 16 ноября истекает срок дипломатических полномочий.


Фатма Серен Язган будет назначена на пост посла в Грузии на четырехлетний срок и после вручения верительных грамот президенту Грузии, до конца года приступит к исполнению дипломатических обязанностей.






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