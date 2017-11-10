Гражданин США подал против парламента Грузии иск в Конституционный суд

10.11.2017 15:33 Сегодня Конституционный суд начал рассмотрение по существу конституционного иска "Гражданин Соединенных Штатов Америки против парламента Грузии".



Истец требует признания неконституционной той части статьи 68 органического закона о Национальном банке Грузии, согласно которой административный акт, принятый Национальным банком, в силе и в том случае, когда его обжалуют в общих судах, и идет рассмотрение дела.



"Истец является гражданином США, он владелец одного из коммерческих банков, распоряжение о ликвидации которого Национальный банк издал в ноябре минувшего года. Акт обжалован в общем суде, но распоряжение Национального банка по-прежнему в силе, что создает реальную угрозу, что даже в случае выигрыша дела до принятия решения возможно, процесс ликвидации банка будет закончен, и владелец будет ущемлен в гарантированном конституцией праве собственности и свободного предпринимательства"- заявил представитель интересов истца Андро Киканвелидзе.



Тем временем, по позиции НБГ, регуляция соответствует международным стандартам.



"Это международный стандарт, которым руководствуются центральные банки европейских стран. Это является обязательством, и прописано в директивах, имплементацию которых Грузия должна осуществить до 2018 года. Если надзорный орган не будет оснащен этим правом, он не будет эффективным с точки зрения регуляции проблемных вопросов"- говорит заместитель начальника юридического департамента Национального банка Грузии, Ираклий Каландадзе.



Дело рассмотрит пленум конституционного суда.

















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