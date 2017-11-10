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Сотрудники аэропорта имени Бен-Гуриона подозреваются в ввозе нелегалов из Грузии
10.11.2017 15:58
В четверг, 9 ноября, полиция задержала двоих сотрудников аэропорта имени Бен-Гуриона по подозрению в незаконном в ввозе в Израиль граждан Грузии.
Один из задержанных, в возрасте 45 лет, является сотрудником госучреждения. Второй, 28 лет, - сотрудник наземного персонала.
Согласно подозрению, задержанные обучили грузин, чтобы они прибывали в страну в одежде, похожей на форму пограничников. Это позволяло им свободно проникать на территорию Израиля, минуя пограничный контроль.
Каждый нелегал, прибывший в Израиль, заплатил подозреваемым тысячи долларов.
Сотрудник госучреждения подозревается во взяточничестве, мошенничестве, обмане доверия и нарушении Закона о въезде в Израиль. Сотрудника наземного персонала подозревают в даче взятки и нарушении Закона о въезде в Израиль.
В пятницу, 10 ноября, мировой суд в Ришон ле-Ционе рассмотрит просьбу о продлении им ареста.
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