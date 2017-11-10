Сотрудники аэропорта имени Бен-Гуриона подозреваются в ввозе нелегалов из Грузии

10.11.2017 15:58 В четверг, 9 ноября, полиция задержала двоих сотрудников аэропорта имени Бен-Гуриона по подозрению в незаконном в ввозе в Израиль граждан Грузии.



Один из задержанных, в возрасте 45 лет, является сотрудником госучреждения. Второй, 28 лет, - сотрудник наземного персонала.



Согласно подозрению, задержанные обучили грузин, чтобы они прибывали в страну в одежде, похожей на форму пограничников. Это позволяло им свободно проникать на территорию Израиля, минуя пограничный контроль.



Каждый нелегал, прибывший в Израиль, заплатил подозреваемым тысячи долларов.



Сотрудник госучреждения подозревается во взяточничестве, мошенничестве, обмане доверия и нарушении Закона о въезде в Израиль. Сотрудника наземного персонала подозревают в даче взятки и нарушении Закона о въезде в Израиль.



В пятницу, 10 ноября, мировой суд в Ришон ле-Ционе рассмотрит просьбу о продлении им ареста.















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