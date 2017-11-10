В Грузии пройдут Дни культуры Беларуси

10.11.2017 16:37 16-17 ноября в Грузии состоятся Дни культуры Беларуси. По информации Министерства культуры и охраны памятников Грузии, организатором мероприятия является посольство Республики Беларусь в Грузии.



Церемония торжественного открытия Дней культуры, и гала-концерт состоится 16 ноября в 19:00 часов в академическом театре имени Шота Руставели (проспект Руставели №17), и в нем примут участие Государственный академический хореографический ансамбль Беларуси "Хорошки", государственный ансамбль "Песняры", заслуженная артистка Алена Лански, заслуженный артист Большого национального академического театра оперы и балета Владимир Громов, и победитель национального отборочного финального тура международного детского конкурса "Евровидение 2017" Хелена Мерай.



В то же время в фойе театра Руставели будет устроена выставка Национального исторического музея Республики Беларусь.



В рамках Дней Культуры в Доме кино состоятся показы фильмов белорусских режиссеров. Грузинские зрители смогут присутствовать на показе художественных, документальных, и анимационных фильмов.



Присутствие на запланированных мероприятиях в рамках Дней культуры Беларуси свободное.



















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