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В Грузии пройдут Дни культуры Беларуси


10.11.2017   16:37
16-17 ноября в Грузии состоятся Дни культуры Беларуси. По информации Министерства культуры и охраны памятников Грузии, организатором мероприятия является посольство Республики Беларусь в Грузии.

Церемония торжественного открытия Дней культуры, и гала-концерт состоится 16 ноября в 19:00 часов в академическом театре имени Шота Руставели (проспект Руставели №17), и в нем примут участие Государственный академический хореографический ансамбль Беларуси "Хорошки", государственный ансамбль "Песняры", заслуженная артистка Алена Лански, заслуженный артист Большого национального академического театра оперы и балета Владимир Громов, и победитель национального отборочного финального тура международного детского конкурса "Евровидение 2017" Хелена Мерай.

В то же время в фойе театра Руставели будет устроена выставка Национального исторического музея Республики Беларусь.

В рамках Дней Культуры в Доме кино состоятся показы фильмов белорусских режиссеров. Грузинские зрители смогут присутствовать на показе художественных, документальных, и анимационных фильмов.

Присутствие на запланированных мероприятиях в рамках Дней культуры Беларуси свободное.








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