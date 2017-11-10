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Грузия закрепила позицию стратегического партнера в регионе - Еврокомиссия
10.11.2017 17:07
«Грузия, с точки зрения проявления усилий по осуществлению реформ , основываясь на дальнейшем развитии отношений с Евросоюзом, закрепила позицию стратегического партнера в регионе», — сказано в отчете Еврокомиссии, который касается документа по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС. Отчет содержит период с декабря 2016 года до конца 2017 года.
В отчете сказано, что отношения между Грузией и ЕС в 2017 стали более тесными и интенсивными. В частности, был принят режим безвизового сообщения с Евросоюзом, который стал возможен в результате проведенных широкомасштабных реформ властями Грузии.
В отчете говорится, что парламентские выборы 2016 года подтверждают европейский курс страны, ориентацию в структуры ЕС, политическую ассоциированность и экономическую интеграцию.
В документе также подчеркивается, что в 2016 году ЕС стал крупнейшим торговым партнером Грузии.
Согласно документу, Грузия остается важным партнером для Евросоюза в сферах борьбы с терроризмом, укрепления безопасности и борьбы с трансграничными преступлениями.
Евросоюз окажет Грузии важную экспертную и финансовую поддержку для успешного осуществления соглашения об ассоциации.
В связи с конституционной реформой в отчете указано, что в документе Венецианской комиссии, который в целом положительно оценивает реформу и служит целью консолидации демократического конституционного строя, верховенства закона и защиты принципов прав человека.
В отчете позитивно оцениваются шаги совершенные грузинскими властями с точки зрения интеграции национальных меньшинств.
В документе говорится, что в заведениях по исполнению наказаний существенно снизились факты нечеловеческого обращения с заключенными, а также в полицейских учреждениях были внедрены превентивные механизмы с целью предотвращения неподобающего обращения с гражданами.
Медиа – среда в Грузии характеризуется в отчете как динамическая и плюралистическая.
Что же касается борьбы с коррупцией, то Грузия стабильно сохраняет ведущие позиции в международных рейтингах.
В отчете внимание обращено на участие Грузии в гражданских и военных операциях по управлению кризисами в рамках политики единой безопасности и обороны.
В документе подчеркнута твердая поддержка Евросоюза территориальной целостности и суверенитета Грузии в международно признанных границах.
В отчете также отмечены реформы в прокуратуре, сфере здравоохранения.
Надзорный орган по защите персональных данных продолжает эффективную работу.
Несмотря на негативные внешние факторы, макроэкономическая среда в Грузии оказалась довольно устойчивой.
В документе отмечен рост туристической сферы, а количество визитеров посетивших Грузию в 2017 году достигло рекордного показателя.
В отчете позитивно оцениваются целый ряд реформ осуществленных правительством Грузии в процессе имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, а также прогресс в этом направлении.
«Важно, что опубликование отчета предваряет саммит Восточного партнерства в Брюсселе, на котором ждем, что случится признание достигнутых результатов за последние два года в процессе ассоциирования с Евросоюзом, а шаги осуществленные Грузией на пути интеграции в европейские структуры будут позитивно оценены», — сказано в отчете Еврокомиссии.
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