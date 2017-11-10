Для включения в программу всеобщего страхования медучреждениям предстоит удовлетворить ряд критериев

10.11.2017 17:25 С будущего года условия селективного контрактирования будут распространятся на все клиники.Для включения в программу всеобщего страхования медицинским учреждениям предстоит удовлетворить некоторым критериям. Об этом заявил советник министра здравоохранения в вопросах страхования Лаша Николадзе, после встречи с руководством клиник.



По его словам, условия селективного контрактирования, предположительно, будут известны с января.



Условия будут согласованы с руководством клиник и те медицинские учреждения, которые не удовлетворят критериям, будут исключены из программы, хотя лицензию не потеряют и продолжат деятельность.



По разъяснению советника министра здравоохранения, новые правила будут разработаны как для качества медобслуживания, так и по направлению административных нарушений. Селективное контрактирование до сих пор работало только в медучреждениях матери и ребенка.



Один из критериев, который особенно выделил советник министра, касается систематических нарушений одного типа и если клиника будет замечена в подобном, то получит предупреждение и может быть на определенный период исключена их программы всеобщего страхования.















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