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Для включения в программу всеобщего страхования медучреждениям предстоит удовлетворить ряд критериев


10.11.2017   17:25
С будущего года условия селективного контрактирования будут распространятся на все клиники.Для включения в программу всеобщего страхования медицинским учреждениям предстоит удовлетворить некоторым критериям. Об этом заявил советник министра здравоохранения в вопросах страхования Лаша Николадзе, после встречи с руководством клиник.

По его словам, условия селективного контрактирования, предположительно, будут известны с января.

Условия будут согласованы с руководством клиник и те медицинские учреждения, которые не удовлетворят критериям, будут исключены из программы, хотя лицензию не потеряют и продолжат деятельность.

По разъяснению советника министра здравоохранения, новые правила будут разработаны как для качества медобслуживания, так и по направлению административных нарушений. Селективное контрактирование до сих пор работало только в медучреждениях матери и ребенка.

Один из критериев, который особенно выделил советник министра, касается систематических нарушений одного типа и если клиника будет замечена в подобном, то получит предупреждение и может быть на определенный период исключена их программы всеобщего страхования.






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