Могерини: Отчет Еврокомиссии подтверждает явный прогресс в повестке дня реформ Грузии

10.11.2017 18:28 Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини откликнулась на отчет Еврокомиссии о выполнении Грузией соглашения об ассоциации.



«Евросоюз и Грузия многое вложили в твердое партнерство, которое изо дня в день становится сильнее, и дает нашим гражданам большую пользу. С марта граждане Грузии могут пользоваться безвизовым режимом для поездок в Шенгенскую зону. Мы видим больше обмена между нашими студентами и больше возможностей для торговли для нашего бизнеса. Сегодняшний отчет подтверждает явный прогресс в повестке дня реформ Грузии. Евросоюз продолжает поддерживать ту работу, которую еще предстоит осуществить в нескольких важных сферах, и останется приверженным нашей повестке дня соглашения об ассоциации», - сказала Федерика Могерини.



Сегодня был опубликован отчет Еврокомиссии о выполнении соглашения об ассоциации. Документ охватывает период с декабря 2016 года до конца 2017-го и оценивает прогресс реформ, осуществляемых Грузией по различным направлениям в рамках соглашения об ассоциации.















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