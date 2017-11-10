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Квирикашвили: Давид Нармания выполнял важную работу без лишнего шума
10.11.2017 18:37
«Хочу поблагодарить Давида Нармания за проделанную им работу. Обязательно нужно сказать, что в течение этих лет он выполнял важную работу без лишнего шума и испытывая большое давление оппозиции», — об этом премьер- министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на презентации итогового отчета о деятельности Давида Нармания на посту мэра Тбилиси. По словам главы правительства, он был «впечатлен увиденным».
Премьер особенно отметил проект «Новый Тбилиси», в рамках которого были полностью восстановлены 51 строение, из них 45 со статусом объекта культурного наследия. Кроме того, Квирикашвили подчеркнул строительство новых дорог, в том числе Крцаниси-Табахмела и от собора Святой Троицы на гору Махата, обновленный проспект Пекина и строительство эстакады на улице Пушкина, что позволило восстановить на этом участке двустороннее движение, строительство 12 детских садов, новые автобусы и т.д.
«Больше всего успехам нового мэра Кахи будет рад Давид, потому что он хороший человек. Нармания остается членом нашей команды, и конечно же, в его отношении рассматриваются разные варианты», — заявил Квирикашвили.
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