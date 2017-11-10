Еврокомиссия: Приоритеты Евросоюза совпадают с планом реформ правительства Грузии

10.11.2017 19:10 По информации МИД Грузии, в отчете оценки выполнения договора Ассоциации Грузией наряду с другими вопросами разговор идет о саммите "Восточного партнерства", запланированном в Брюсселе 24 ноября.



В отчете сказано, что Грузия вносит активный вклад в процесс подготовки будущего саммита "Восточного партнерства". Подчеркивается включенность Грузии с точки зрения разработки конкретных, практических предложений к документу "20 результатов Восточного партнерства к 2020 году". Согласно документу, Евросоюз выделит значительную финансовую и экспертную помощь для успешного осуществления договора Ассоциации, и повестки дня Ассоциации. В данном контексте следует отметить соглашение единой рамочной программы помощи Евросоюза 2017-2020 годов, которая полностью совпадает с планом из четырех пунктов правительства Грузии.



"Предназначенная для Грузии финансовая помощь по-прежнему концентрируется на осуществление соглашения об Ассоциации, что также совпадает с повесткой дня реформы правительства из четырех пунктов. Годичная программа действия 2017 года, которая была в стадии завершения в октябре 2017 года, направлена на главнейшие структурные и институционные реформы, такие как развитие человеческого капитала и способностей, содействие развитию экономики и бизнеса, модернизация финансовой инфраструктуры, и усиление усовершенствования бизнеса"- говорится в отчете.



Согласно документу новый внешний европейский инвестиционный план, утвержденный в сентябре текущего года, будет играть значительную роль в контексте содействия экономическому росту и занятости в Грузии. А также запланировано расширение помощи посредством "смешанного" фонда усилением диалога со странами-партнерами для улучшения бизнес среды, и инвестиционного климата.



Отчет Еврокомиссии о выполнении соглашения Ассоциации был опубликован 10 ноября 2017 года. Документ включает период с декабря 2016 года по 2017 год, и в нем дается оценка прогресса реформ, осуществленных Грузией в разных направлениях в рамках договора Ассоциации.

















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