|
Георгий Церетели стал президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
10.11.2017 19:42
Парламентской Ассамблеей ОБСЕ будет руководить член постояннодействующей делегации парламента Грузии Георгий Церетели.
Георгий Церетели приступил к исполнению полномочия президента Парламентской Ассамблеи с 9 ноября.
Данное решение было обусловлено провалом партии бывшего президента Парламентской Ассамблеи Кристин Муттонен в парламентских выборах Австрии, и приостановлением ей полномочия члена парламента.
Согласно пункту 5.8 регламента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, в случае отсутствия президента ассамблеи его должность занимает тот вице-президент, который находится на этой позиции в течение самого длительного периода. Георгий Церетели занимает должность вице-президента ассамблеи с 2012 года.
На встрече в секретариате Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Копенгагене с Генеральным секретарем Роберто Монтеллой и сотрудниками секретариата, Георгий Церетели поблагодарил Кристин Муттонен за осуществленную деятельность в период пребывания президентом Парламентской Ассамблеи, и отметил, что он, так же как и его предшественник, продолжит активную работу для преодоления вызовов, существующих в пространстве ОБСЕ. По заявлению президента Парламентской Ассамблеи, его приоритетами будут защита принципов Хельсинки и общих ценностей ОБСЕ, а также усиление роли парламента в вопросе урегулирования затянутых конфликтов.
Георгий Церетели будет возглавлять Парламентскую Ассамблею до июля 2018 года. Ассамблея изберет нового президента на ежегодном собрании в Берлине.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна