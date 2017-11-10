Георгий Церетели стал президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

10.11.2017 19:42 Парламентской Ассамблеей ОБСЕ будет руководить член постояннодействующей делегации парламента Грузии Георгий Церетели.



Георгий Церетели приступил к исполнению полномочия президента Парламентской Ассамблеи с 9 ноября.



Данное решение было обусловлено провалом партии бывшего президента Парламентской Ассамблеи Кристин Муттонен в парламентских выборах Австрии, и приостановлением ей полномочия члена парламента.



Согласно пункту 5.8 регламента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, в случае отсутствия президента ассамблеи его должность занимает тот вице-президент, который находится на этой позиции в течение самого длительного периода. Георгий Церетели занимает должность вице-президента ассамблеи с 2012 года.



На встрече в секретариате Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Копенгагене с Генеральным секретарем Роберто Монтеллой и сотрудниками секретариата, Георгий Церетели поблагодарил Кристин Муттонен за осуществленную деятельность в период пребывания президентом Парламентской Ассамблеи, и отметил, что он, так же как и его предшественник, продолжит активную работу для преодоления вызовов, существующих в пространстве ОБСЕ. По заявлению президента Парламентской Ассамблеи, его приоритетами будут защита принципов Хельсинки и общих ценностей ОБСЕ, а также усиление роли парламента в вопросе урегулирования затянутых конфликтов.



Георгий Церетели будет возглавлять Парламентскую Ассамблею до июля 2018 года. Ассамблея изберет нового президента на ежегодном собрании в Берлине.

















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