Трамп не пообщался с Путиным на саммите стран АТЭС

10.11.2017 20:46 Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп так и не пообщались на приеме, который был дан в честь лидеров стран АТЭС.



В.Путин и Д.Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием на церемонии совместного фотографирования, а затем все лидеры направились в зал, где начался прием от имени президента Вьетнама.



По состоянию на 18:30 мск, как передает корреспондент "Интерфакса", президентам, судя по всему, так и не удалось пообщаться. Д.Трамп покинул зал приема раньше его завершения, в то время как В.Путин оставался там до конца.















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