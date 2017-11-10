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В ЕС требуют усилить противодействие российской пропаганде


10.11.2017   20:47
Министры иностранных дел восьми стран Евросоюза призвали усилить противодействие пропаганде и дезинформации, которую распространяет Россия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Гдаве МИД Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Хорватии, Чехии и Швеции направили письмо с соответствующим призывом верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини.

Министры подчеркивают, что ЕС должен срочно усилить свои возможности для противодействия пропаганде, а также наладить эффективную коммуникацию по глобальным, региональным и европейским вопросам.

В письме отмечается, что "внешние актеры" пытаются ослабить единство Европейского Союза и посеять недоверие и недовольство демократическим общественным строем.

Письмо будет основанием для дискуссии, которую проведут на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе 13 ноября. По итогам дискуссии могут принять решение поручить Могерини усилить меры ЕС для противодействия пропаганде.

В Евросоюзе работают две экспертные группы, отслеживающие и опровергающие российскую медиапропаганду. Однако в составе этих групп мало сотрудников и у них ограниченные технические возможности.






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