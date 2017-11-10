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Саакашвили: В «Борисполе» задержали моего 11-летнего сына (+видео)


10.11.2017   22:31
Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что его 11-летнего сына задержали в аэропорту «Борисполь».

Политик написав в Facebook, что его мальчик был в сопровождении охранника.

«Два часа тому назад в аэропорту Борисполь задержали моего 11 летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны. Сотрудник службы сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять что происходит», — написал он.








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