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Саакашвили: В «Борисполе» задержали моего 11-летнего сына (+видео)
10.11.2017 22:31
Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что его 11-летнего сына задержали в аэропорту «Борисполь».
Политик написав в Facebook, что его мальчик был в сопровождении охранника.
«Два часа тому назад в аэропорту Борисполь задержали моего 11 летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны. Сотрудник службы сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять что происходит», — написал он.
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