Саакашвили вернули сына

10.11.2017 23:00 Экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили вернули сына Николоза, задержанного в аэропорту Борисполь. Об этом пишет Саакашвили на своей странице в Фейсбук.



«Наконец-то отдали через представителя авиакомпании, как будто это не подросток, а какая-нибудь бандероль. Но пока я там стоял услышал кучу других историй беспредела и нарушения закона от нескольких других пассажиров, так что если бы беззаконие касалось только меня, я бы не так публично отвечал»,- пишет экс-президент.



О задержании его сына в аэропорту Борисполь экс-президент написал некоторое время назад, опубликовав видео-обращение с требованием к Порошенко, президенту Украины, вернуть сына.



«Два часа тому назад в аэропорту Борисполь задержали моего 11 летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны. Сотрудник службы сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять что происходит», — написал он.















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