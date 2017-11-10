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ЦИК Грузии о финансировании партий из госбюджета


10.11.2017   23:06
В государственном бюджете 2017 года для финансирования 20 квалифицированных субъектов предусмотрена сумма в размере 9,7 миллиона лари (более 3,6 миллиона долларов), говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК).

Квалифицированным считается политический субъект, который на последних выборах набрал определенное количество голосов – не менее 4% в случае парламентских выборов, и не менее 3% — в случае местных.

Согласно распоряжению председателя ЦИК Тамар Жвания на данный момент бюджетные средства, выделенные на финансирование партий распределены следующим образом:

Годовое финансирование правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» составляет более 2 миллионов лари (около 789 тысяч долларов).

Бывшая правящая партия «Единое национальное движение» получает более 1,1 миллиона лари (порядка 387,2 тысяч долларов). А оппозиционная парламентская партия «Европейская Грузия – движение за свободу» — более 946 тысяч лари (более 358,5 тысяч долларов).

Наименьшее среди парламентских партий финансирование получает оппозиционный «Альянс патриотов» — 743,4 тысяч лари (порядка 282 тысяч долларов).

Что касается непарламентских партий, то самое крупное финансирование из бюджета получает политическое объединение экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе, состоящее из партий «Объединенное демократическое движение» и «Демократическое движение – Единая Грузия». На долю партии «Объединенное демократическое движение» приходится сумма в размере более 997 тысяч лари (378 тысяч долларов), а на долю партии «Демократическое движение – Единая Грузия» — более 241,6 тысяч лари (179 тысяч долларов).

Далее следует «Христиан-консервативная партия Грузии», которая в год получает 598,7 тысяч лари (227 тысяч долларов). Партия «Промышленность спасет Грузию» — около 536,6 тысяч лари (более 203 тысяч долларов).

Партия «Свободные демократы» — около 512,2 тысяч лари (более 194 тысяч долларов). «Лейбористская партия Грузии» — 473 тысяч лари (около 182 тысяч долларов).

Финансирование в размере 236,5 тысячи лари (более 89,6 тысяч долларов) получают – «Консервативная партия Грузии», «Республиканская партия» и «Народный форум».

В ближайшее время глава ЦИК Тамар Жвания издаст новое распоряжение о финансирование партий, исходя из результатов выборов в органы местной власти, которые прошли в Грузии 21 октября.

"Новости-Грузия"





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