Спикер парламента Грузии обвинил Народного защитника в «политической пристрастности»

11.11.2017 11:57 К сожалению, в действиях действующего Народного защитника замечается прямая политическая пристрастность, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в программе «360 градусов» на «Палитраньюс».



По его словам, политическая воля правящей команды в том, чтобы будущий Народный защитник был политически нейтральным лицом, у которого будут соответствующие репутация и опыт. По информации председателя парламента, в связи с кандидатурой Народного защитника начаты предварительные консультации, однако решение пока не принято.



«Народный защитник не должен быть политиком. Он должен руководствоваться защитой прав человека. В этом случае мы часто видим, что нынешний Народный защитник пытается выступить как политическая фигура, что не соответствует его конституционной роли. Что касается критериев отбора Народного защитника, мы должны руководствоваться объективными критериями. В этом случае человек не должен быть связан с нашей командой. Главное, что он не должен быть политически пристрастным. Народный защитник должен быть политически нейтральным, должен иметь соответствующую квалификацию и опыт в сфере защиты прав человека. На примере главы Службы государственного аудита мы смогли выбрать такую кандидатуру, в отношении которой не было никаких вопросов. Такую же кандидатуру мы сможем отобрать на пост Народного защитника», - заявил Ираклий Кобахидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

