«Грузинская мечта» ищет «по натуре академичного» кандидата в президенты

11.11.2017 12:46 Будущий президент должен быть по натуре академичным, он не должен быть пристрастным ни по отношению к правящей, ни к оппозиционным партиям, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в программе «360 градусов» на «Палитраньюс».



По его словам, правящая партия выберет будущего кандидата в президенты на основании его опыта, репутации и соответствующего имиджа.



«У нас обязательно будет наш кандидат в президенты. Президент должен стоять выше партий, быть надпартийным в существующей конституционной системе, и для этого необходимы соответствующие качества. Будущий президент должен быть по натуре академичным. Мы будем руководствоваться общими критериями. Важны опыт, репутация, соответствующий имидж, и это будет тем объективным критерием, на основании которого нами будет выбран кандидат в президенты. Это может быть член команды на тот момент, когда он будет представлен, однако, исходя из своих личных качеств, кандидат должен быть таким, чтобы суметь быть выше партий, он не должен быть пристрастным ни по отношению к правящей, ни к оппозиционным партиям. Он должен быть нейтральным и для этого главное не его прошлая связь с какой-либо политической партией, а личные качества», - заявил председатель парламента.















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