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Премьер уверен в победе кандидатов «Грузинской мечта» во втором туре выборов


11.11.2017   13:26
Во втором туре выборов партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» во всех шести округах представила достойных кандидатов, и мы абсолютно уверены в их победе, - заявление об этом распространяет председатель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Георгий Квирикашвили.

«12 ноября в 6 округах проводится второй тур выборов местного самоуправления. Несмотря на то, что были попытки ряда оппонентов ввести общество в заблуждение, якобы пользуются поддержкой «Грузинской мечты», я уверен, что избиратель ясно увидел нашу твердую поддержку нашим кандидатам. Партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» во всех шести округах представила достойных кандидатов: Кутаиси – Георгий Чигвария, Казбеги – Александр Загашвили, Хашури – Георгий Гураспашвили, Боржоми – Леван Липартия, Озургети – Беглар Сиоридзе, Мартвили – Александр Григолава. Мы абсолютно уверены в их победе», - заявляет Квирикашвили.

Напомним, что 21 октября в Грузии прошли выборы в местные органы самоуправления.






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