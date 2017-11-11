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Администрация правительства сделала заявление по поводу недовольства членов семьи экс-президента Шеварднадзе


11.11.2017   15:08
Внуки Эдуарда Шеварднадзе обратились к послу Германии в Грузии. В письме семья экс-президента выражает сожаление в связи с тем фактом, что на выставке, связанной с открытием фрагмента Берлинской стены на площади Европы, не была представлена фотография Эдуарда Шеварднадзе.

В ответ администрация правительства Грузии сделала заявление, в котором отмечает роль Шеварднадзе в разрушении Берлинской стены и объединении Германии.

«Хотим пояснить, что 9 ноября на площади Европы выставка, связанная с установкой фрагмента Берлинской стены, была организована департаментом коммуникации правительства Грузии и в этом процессе не участвовало посольство и посол Германии в Грузии. Посол Германии Хайке Пайч находилась на мероприятии в статусе гостя.

Поясняем, что на площади Европы постоянно будет представлен только фрагмент Берлинской стены, а выставка была организована только для мероприятия 9 ноября. Администрация правительства разделяет содержание обращения семьи Эдуарда Шеварднадзе и подтверждает его огромную роль в историческом событии объединения Германии», - говорится в заявлении пресс-службы администрации правительства.






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