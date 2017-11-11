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Завтра в Кутаиси, Казбеги, Хашури, Боржоми, Озургети и Мартвили пройдет второй тур выборов мэров


11.11.2017   17:03
12 ноября состоится второй тур выборов мэров самоуправляемого города Кутаиси и самоуправляемых общин Казбеги, Хашури, Боржоми, Озургети и Мартвили.

Как заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе, всего второй тур пройдет на 317 избирательных участках.
По словам Анны Микеладзе, количество зарегистрированных избирателей в 6 мажоритарных округах составляет 328 272 человека.

«Во вторых турах в разных избирательных округах участвуют 6 избирательных субъектов, 2 кандидата из которых представлены инициативными группами. В день выборов избиратели получат лишь по 1 бюллетеню. В общем, для вторых туров избирательная администрация напечатала 299 450 бюллетеней», - заявила Анна Микеладзе.

По ее словам, все избирательные участки уже получили необходимый инвентарь и документацию и в 08:00 часов участки будут готовы принять избирателей.

Как заявила Анна Микеладзе, завтра, в 20:00, после закрытия участков и начала процедуры подсчета голосов, ЦИК поэтапно будет загружать итоговые протоколы на специальную веб-страницу: www.results.cec. gov.ge






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