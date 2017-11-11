В ССГО Грузии подтверждают депортацию из Украины личного охранника сына Михаила Саакашвили

11.11.2017 18:21 В Специальной службе государственной охраны (ССГО) подтверждают депортацию из Украины личного охранника сына бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.



Как сообщают в ССГО, личного охранника сына экс-президента Николоза Саакашвили, который является сотрудником ССГО, украинская сторона не впустила по неустановленным пока причинам. Вместе с тем, в ведомстве отмечают, что украинские правоохранители передали сына Саакашвили родителям.



«На данном этапе мы с соответствующими ведомствами изучаем вопрос и причины депортации. Дополнительная информация станет известна позже», - заявляют в ССГО.



По информации экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, его сына вместе с охранником задержали вчера в аэропорту Борисполя. Как отметил Михеил Саакашвили, после многочасового ожидания его сына впустили в Украину, но представителя ССГО, который, согласно конституции, обеспечивал безопасность его сына, посадили в самолет и выдворили из Украины.















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