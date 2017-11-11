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«Грузинская мечта» назвала кандидатуры председателя сакребуло Тбилиси и его заместителей
11.11.2017 19:50
Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» представила кандидатом на пост председателя столичного сакребуло (муниципального собрания) Георгия Ткемаладзе.
В настоящее время 42-летний Ткемаладзе является первым заместителем председателя сакребуло Тбилиси пятого созыва, членом комиссии урбанистического планирования, а также членом комиссии городского хозяйства.
Ткемаладзе представляет фракцию «Грузинская мечта – промышленники». С 2012 года Ткемаладзе — вице-президент грузинской федерации по теннису. По образованию Ткемаладзе инженер.
Сегодня пресс-служба правящей партии также назвала кандидатов на должности заместителей председателя сакребуло. По информации партии, первым заместителем Ткемаладзе станет Георгий Ахвледиани, а заместителями – Марика Дарчия и Давид Уджмаджуридзе.
Заседание, на котором будут утверждены кандидатуры председателя муниципального собрания и его заместителей, состоится во вторник, 14 ноября.
В «Грузинской мечте» также сообщили о планах по структурной реорганизации сакребуло.
Так, комиссия по защите прав человека будет объединена с комиссией по юридическим вопросам. В тоже время будет сформирована отдельная комиссия по транспортным вопросам, которая до сих пор входила в комиссию урбанистического планирования и городского хозяйства.
Существующими комиссиями будут руководить:
Ревизионная комиссия — Римма Берадзе;
Комиссия по юридическим вопросам — Леван Жоржолиани;
Комиссия по здравоохранению и социальным вопросам — Георгий Бирбичадзе;
Комиссия по образованию и культуре — Тамар Талиашвили;
Комиссия по делам молодежи и спорта — Георгий Чакветадзе;
Комиссия урбанистического планирования и городского хозяйства — Реваз Сохадзе;
Комиссия по управлению имуществом и финансово-бюджетным вопросам — Ираклий Заркуа;
Комиссия экономического развития, инвестиционной политики и международных отношений — Отар Григолия;
Комиссия по наименованиям и символике — Тинатин Ниблошвили;
Комиссия по охране окружающей среды — Ираклий Кухианидзе;
Комиссия по признанию прав собственности — Анна Лашхи.
Комиссией по защите прав человека временно будет руководить Тедо Исакадзе. После того, как эта структура объединится с комиссией по юридическим вопросам, Исакадзе возглавит комиссию по вопросам транспорта.
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