«Грузинская мечта» назвала кандидатуры председателя сакребуло Тбилиси и его заместителей

11.11.2017 19:50 Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» представила кандидатом на пост председателя столичного сакребуло (муниципального собрания) Георгия Ткемаладзе.



В настоящее время 42-летний Ткемаладзе является первым заместителем председателя сакребуло Тбилиси пятого созыва, членом комиссии урбанистического планирования, а также членом комиссии городского хозяйства.



Ткемаладзе представляет фракцию «Грузинская мечта – промышленники». С 2012 года Ткемаладзе — вице-президент грузинской федерации по теннису. По образованию Ткемаладзе инженер.



Сегодня пресс-служба правящей партии также назвала кандидатов на должности заместителей председателя сакребуло. По информации партии, первым заместителем Ткемаладзе станет Георгий Ахвледиани, а заместителями – Марика Дарчия и Давид Уджмаджуридзе.



Заседание, на котором будут утверждены кандидатуры председателя муниципального собрания и его заместителей, состоится во вторник, 14 ноября.



В «Грузинской мечте» также сообщили о планах по структурной реорганизации сакребуло.



Так, комиссия по защите прав человека будет объединена с комиссией по юридическим вопросам. В тоже время будет сформирована отдельная комиссия по транспортным вопросам, которая до сих пор входила в комиссию урбанистического планирования и городского хозяйства.



Существующими комиссиями будут руководить:



Ревизионная комиссия — Римма Берадзе;

Комиссия по юридическим вопросам — Леван Жоржолиани;

Комиссия по здравоохранению и социальным вопросам — Георгий Бирбичадзе;

Комиссия по образованию и культуре — Тамар Талиашвили;

Комиссия по делам молодежи и спорта — Георгий Чакветадзе;

Комиссия урбанистического планирования и городского хозяйства — Реваз Сохадзе;

Комиссия по управлению имуществом и финансово-бюджетным вопросам — Ираклий Заркуа;

Комиссия экономического развития, инвестиционной политики и международных отношений — Отар Григолия;

Комиссия по наименованиям и символике — Тинатин Ниблошвили;

Комиссия по охране окружающей среды — Ираклий Кухианидзе;

Комиссия по признанию прав собственности — Анна Лашхи.





Комиссией по защите прав человека временно будет руководить Тедо Исакадзе. После того, как эта структура объединится с комиссией по юридическим вопросам, Исакадзе возглавит комиссию по вопросам транспорта.















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