Каха Каладзе приступит к исполнению обязанностей вместе с новой командой с 13 ноября

11.11.2017 21:04 По законодательству новые полномочия новоизбранного мэра вступят в силу завтра, 12 ноября. С 13 ноября Каха Каладзе приступит к исполнению обязанностей мэра Тбилиси вместе с новой командой. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.





По информации ведомства, согласно органическому закону Грузии и избирательному кодексу страны, полномочия новоизбранного мэра начинаются, а старого прекращаются на 11-й день после составления итогового протокола выборов Центральной избирательной комиссией.





«Итоговый протокол по выборам составленный ЦИК был обнародован 1-го ноября, соответственно, согласно законодательству, полномочия нового мэры вступают в силу 12 ноября, что автоматически предполагает прекращение полномочий действующего мэра, его заместителей, руководителей структурных единиц мэрии и районных гамгебели», — сказано в заявлении столичной мэрии.















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