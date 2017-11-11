Роман Гоциридзе требует переделать Общественный Вещатель в Государственное телевидение

11.11.2017 22:02 Фракция «Национальное Движение» внесла в парламент законодательную инициативу об изменениях в «Закон об Общественном вещателе». Автор инициативы Роман Гоциридзе.





По информации ЕНД, с целью прогнозируемости расходования бюджетных средств Вещателем и повышения эффективности, парламентская фракция «Национальное движение» для рассмотрения в парламент представила новую инициативу, которая предполагает поправки в существующее законодательство.





Как сказано в законодательной инициативе, причина принятия законопроекта состоит в неэффективности финансирования Общественного Вещателя и привилегированная норма в виде временного исключения, согласно которой, финансирование телевидения зависит от общего количества внутреннего продукта в стране.





Согласно действующему законодательству, финансирование должно составлять 0,14% от бюджета прошлого года. Исходя из этого, в 2018 году по сравнению с этим годом, финансирование Общественного Вещателя возрастет на 5,7 миллионов лари.





Такое правило финансирования по мнению автора инициативы, в будущем может стать причиной нерациональных расходов бюджетных средств со стороны учреждения.В международной практике нет похожих случаев, когда финансирование Общественного Вещателя зависело бы от ВВП страны», — считают в ЕНД.















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