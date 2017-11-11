Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Роман Гоциридзе требует переделать Общественный Вещатель в Государственное телевидение


11.11.2017   22:02
Фракция «Национальное Движение» внесла в парламент законодательную инициативу об изменениях в «Закон об Общественном вещателе». Автор инициативы Роман Гоциридзе.


По информации ЕНД, с целью прогнозируемости расходования бюджетных средств Вещателем и повышения эффективности, парламентская фракция «Национальное движение» для рассмотрения в парламент представила новую инициативу, которая предполагает поправки в существующее законодательство.


Как сказано в законодательной инициативе, причина принятия законопроекта состоит в неэффективности финансирования Общественного Вещателя и привилегированная норма в виде временного исключения, согласно которой, финансирование телевидения зависит от общего количества внутреннего продукта в стране.


Согласно действующему законодательству, финансирование должно составлять 0,14% от бюджета прошлого года. Исходя из этого, в 2018 году по сравнению с этим годом, финансирование Общественного Вещателя возрастет на 5,7 миллионов лари.


Такое правило финансирования по мнению автора инициативы, в будущем может стать причиной нерациональных расходов бюджетных средств со стороны учреждения.В международной практике нет похожих случаев, когда финансирование Общественного Вещателя зависело бы от ВВП страны», — считают в ЕНД.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Еврокомиссия: Евросоюз - крупнейший торговый партнер Грузии
Гиорхелидзе: рост экономики Грузии до 4,5% — низкий показатель 
В Грузии дорожает автогаз
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Супруга Этуша сообщила, что им вернули все похищенные деньги
В портах Абхазии проводятся работы по углублению дна
Президент Науру посетит Абхазию
В Шотландии демонтируют мемориал памяти абхазов
Совет Европы опубликовал доклад «Конфликт в Грузии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили: Еврокомиссия считает Грузию своим основным партнером в регионе
Испания обвиняет российских троллей во вмешательстве в события в Каталонии
Армения избрана членом Межправительственного комитета по Конвенции ЮНЕСКО 1970 года
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна