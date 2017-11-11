США обнаружили российскую армию зомби-аккаунтов

11.11.2017 22:18 Российские RT и Sputnik использовали большое количество аккаунтов в соцсетях, связанных с Венесуэлой, для распространения негативного имиджа Испании до и после референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает El Pais.



Такая информация следует из детального анализа, осуществленного учеными Университета Джорджа Вашингтона в США касательно пяти миллионов сообщений. В отчете содержится предупреждение о "серьезном кризисе политической и экономической репутации в Испании и ЕС".



Американский ученый Хавьер Лесака проанализировал 5 029 877 сообщений в Twitter, Facebook и других социальных сетях, которые использовали термины "Cataluña", "Catalunya" и "Catalonia" в период между 29 сентября и 5 октября.



"Наиболее поразительная вещь, что касается расследования - это открытие целой армии зомби-аккаунтов, которые есть абсолютно скоординированными и предназначены для обмена контентом, созданным RT и Sputnik, в различных разговорах цифрового информационного пространства, идущие из Сирии и Соединенных Штатов в Каталонию, - объясняет Лесака.



"Есть данные, позволяющие предположить, что образец цифрового вмешательства, которое обнаружили в цифровых программах касательно выборов в Соединенных Штатах или Brexit, был также обнаружен в Каталонии, и авторы такой дестабилизации одни и те же", - добавил он.



Накануне двое испанских министров признали, что испанское правительство подтверждает информацию о том, что во время Каталонского кризиса "деструктивные сообщение" были отправлены с "территории РФ", а также с "другой территории". Правительственные источники позже подтвердили, что "другая территория" относится к Венесуэле.



Напомним, глава МИД Испании Альфонсо Дастис обвинил российских хакеров в попытках дестабилизации ЕС.















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