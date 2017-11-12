В Кутаиси, Казбеги, Хашури, Боржоми, Озургети и Мартвили проходит второй тур выборов мэров

12.11.2017 11:10 12 ноября проходит второй тур выборов мэров самоуправляемого города Кутаиси и самоуправляемых общин Казбеги, Хашури, Боржоми, Озургети и Мартвили.



Как заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе, всего второй тур пройдет на 317 избирательных участках.

По словам Анны Микеладзе, количество зарегистрированных избирателей в 6 мажоритарных округах составляет 328 272 человека.



«Во вторых турах в разных избирательных округах участвуют 6 избирательных субъектов, 2 кандидата из которых представлены инициативными группами. В день выборов избиратели получат лишь по 1 бюллетеню. В общем, для вторых туров избирательная администрация напечатала 299 450 бюллетеней», - заявила Анна Микеладзе.



По ее словам, все избирательные участки уже получили необходимый инвентарь и документацию и в 08:00 часов участки будут готовы принять избирателей.



Как заявила Анна Микеладзе, сегодня, в 20:00, после закрытия участков и начала процедуры подсчета голосов, ЦИК поэтапно будет загружать итоговые протоколы на специальную веб-страницу: www.results.cec.gov.ge















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

