ЦИК: Процесс голосования проходит в спокойной и доступной для всех среде

12.11.2017 11:19 Процесс голосования проходит в спокойной и доступной для всех среде, - об этом на первом информационном брифинге сообщила спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе на первом информационном брифинге. По ее словам, 317 избирательных участков открылись для избирателей в 08:00.



«12 ноября в выборах принимают участие кандидаты, представленные 6 избирательными субъектами, 2 из которых представлены инициативными группами. Избиратели на избирательных участках получат лишь по 1 бюллетеню для выборов мэра», - заявила Анна Микеладзе.



По ее словам, на выборах 12 ноября избирательными субъектами зарегистрировано 2 143 представителей, имеющих право наблюдения, местными неправительственными организациями - 18 149 и 654 наблюдателей международной наблюдательской организации, а также 4 688 представителей медиа-организаций.



Как отметила Анна Микеладзе, после того, как закроются избирательные участки, и начнется процедура подсчета голосов, ЦИК на специальной веб-странице www.results.cec.gov.ge будет публиковать итоговые протоколы по мере их поступления.















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