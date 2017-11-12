В правительстве Грузии готовится кадровая перестановка

12.11.2017 12:21 Министры внутренних дел и образования покидают кабинет министров Грузии. Как стало известно «IPN» из неофициальных источников, решение об уходе с должностей Георгия Мгебришвили и Александра Джеджелава уже принято.



Кроме того, по имеющейся на данный момент информации, уже решен вопрос объединения в правительстве двух министерств, в частности, культуры и по делам спорта. Предположительно, возглавлять объединенное ведомство не будет ни министр культуры Михаил Гиоргадзе, ни министр по делам молодежи и спорта Тариэл Хечикашвили. Вместе с тем, на данном этапе неизвестно, будут ли они переведены на другую позицию.



По предварительной информации, заявление о кадровых и структурных изменениях в правительстве будет сделано на следующей неделе.

















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