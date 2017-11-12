Доклад ЕС: Отношения с Грузией в 2017 году усилились

12.11.2017 13:53 «ЕС и Грузия в 2017 году еще больше укрепили отношения», в ходе которых Грузия «продолжает выполнять обязательства, взятые по Соглашению об ассоциации», - заявили Служба внешних действий Европы и Европейская комиссия во втором совместном докладе о реализации процесса ассоциации.



В документе, который был опубликован перед заседанием Совета ассоциации ЕС-Грузия, запланированным на 8 декабря, дается оценка ситуации с выполнением Грузией повестки дня Соглашения об ассоциации и основное внимание уделяется главным событиям и реформам, которые соответствуют стратегическим приоритетам, согласованным между ЕС и Грузией.



Согласно докладу, «с учетом усилий по реформам и амбиций к дальнейшему развитию отношений с ЕС, Грузия укрепила позиции главного и стратегического партнера в регионе».



«В целом обязательства по Соглашению об ассоциации (включая Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле) выполняются правительством в соответствии с согласованными сроками», - говорится в докладе.



«ЕС продолжает поддерживать в полной мере суверенитет и территориальную целостность Грузии в в рамках признанных на международном уровне ее границ. С помощью спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и Грузии и Миссии наблюдателей ЕС, Евросоюз активно поддерживает усилия Грузии по направлению урегулирования конфликта», - говорится в докладе.



Согласно документу, «Грузия продолжает сотрудничать с ЕС в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью и является важным партнером в сфере безопасности».



Служба внешних действий Европы заявила в пресс-релизе, опубликованном в связи с докладом, что в 2017 году «демократические институты в Грузии усилились, и в области прав человека и антидискриминационной сфере приняты многоохватывающие законодательные рамки». Однако там же отмечает, что «Соглашение об ассоциации предусматривает весь спектр обязательств, требующих принятия законодательства и, параллельно, выполнения существующих правил и стандартов».



Говоря о докладе, верховный представитель ЕС, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини заявила, что ЕС и Грузия «приложили много усилий для обеспечения сильного партнерства, которое углубляется с каждым днем и приносит все больше пользы нашим гражданам».



«Сегодняшний доклад четко отражает прогресс, которого достигла Грузия в ходе реализации повестки дня реформ. ЕС продолжит поддерживать ту работу, которая необходима необходима по нескольким важным направлениям. ЕС также продолжит основательную и систематическую реализацию нашей общей «повестки дня ассоциации», - заявила Могерини.



Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил журналистам в связи с докладом, что «в процессе реализации Соглашения об ассоциации мы постоянно видим положительные результаты».



«Обновленная повестка дня ассоциации ЕС-Грузия создает практические рамки приоритетов, с которыми мы сможем продолжить совместную работу до 2020 года. Сближение со стандартами и положениями ЕС позволяет Грузии стать более активным игроком на международном рынке. ЕС является крупнейшим торговым партнером Грузии; В 2017 году эта тенденция будет возрастать. Полная интеграция Грузии в Соглашение об энергетическом союзе в июле 2017 года является еще одним важным этапом в процессе сближения Грузии и ЕС», - сказал Хан.



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