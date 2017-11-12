Трамп рассказал, о чем хотел бы поговорить с Путиным

12.11.2017 14:18 Президент США Дональд Трамп в воскресенье прокомментировал свои слова о доверии президенту России Владимиру Путину о не вмешательстве РФ в выборы в США, заявив, что больше всего верит разведке своей страны. Об этом он сказал во время пресс-конференции во Вьетнаме с президентом страны Чан Дай Куангом, сообщает Reuters.



"Что касается того, верю я или нет, я с нашими органами, особенно в их нынешнем составе. В данное время я очень верю в наши разведывательные органы под руководством замечательных людей", - подчеркнул Трамп.



Он также добавил, что личное дело Путина то, во что он верит.



"Я считаю, что президент Путин действительно считает и твердо убежден, что он не вмешивался в наши выборы", - сказал Трамп.



Он подчеркнул, что не заинтересован в том, чтобы спорить с Путиным по поводу вмешательства в выборы в США и хотел пообщаться с Россией, чтобы работать над мировыми проблемами, включая Северную Корею, Сирию и Украину.



Напомним, после встречи с Путиным во Вьетнаме в субботу президент Трамп сказал, что они говорили об обвинении в адрес РФ относительно её активности на президентских выборах в США. "Каждый раз, когда мы с ним (с Путиным - ред.) видимся, он говорит: "Я этого не делал". И я действительно верю, когда он мне это говорит, что так оно и есть", - заявил журналистам президент США.



Позже председатель сенатского Комитета по вопросам Вооруженных сил США сенатор Джон Маккейн подчеркнул, что доверие президента Трампа словам Путина о невмешательстве России во внутренние дела США выходит за пределы наивности в плоскость угроз национальной безопасности.



В свою очередь, несмотря на уверение президента США Дональда Трампа, что российский президент Владимир Путин убедил его в невмешательстве РФ в американские выборы в прошлом году, директор ЦРУ подтвердил обратное: Кремль пытался это сделать.

















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