Саакашвили проводит в центре Киева «Марш возмущенных»

12.11.2017 18:01 Участники «Марша возмущенных», организованного лидером партии «Рух новых сил», третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили, призвали депутатов Рады в ближайшие дни принять закон об импичменте президента Украины.



В Киеве целый день шел проливной дождь со снегом. Несмотря на плохую погуду, на сегодняшнюю акцию Саакашвили собралось до тысячи человек. Сам Саакашвили пришел на митинг с женой и сыном.



«Людей пугают, чтобы не ходили на митинги. Вместе со мной здесь — жена и сын. Я хочу этим показать, что здесь неопасно. Наши акции опасны своим мирным характером. Мы собираемся сделать в стране переворот, но не государственный, а в сознании людей», — заявил Саакашвили.



К акции «Руха новых сил» присоединились некоторые депутаты украинского парламента, в том числе депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко, депутат от партии «Свобода» Юрий Левченко и внефракционный нардеп Юрий Деревянко.



Маршем участники акции двигаются от Михайловской площади к зданию Верховной Рады Украины, где разбит палаточный городок сторонников Саакашвили. Там сегодня состоится очередное вече с участием Саакашвили, а также других политиков и активистов, уже почти месяц участвующих в акции «Всеукраинский сбор».



Палаточный городок у Верховной Рады находится с 17 октября. Изначально протестующие выступали за отмену депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Два из трех требований были частично выполнены депутатами Рады, а законопроект о создании антикоррупционного суда все еще не готов.



Спустя некоторое время у митингующих появилось четвертое требование — закон об импичменте президента. Согласно действующей конституции Украины, импичмент может быть объявлен, если президент совершил госизмену или другое преступление.















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