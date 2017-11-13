Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нармания пожелал новому мэру Тбилиси осуществления множества полезных проектов и программ


13.11.2017   10:55
Новый мэр Тбилиси Каха Каладзе приступил к исполнению своих обязанностей. Он прибыл в мэрию сегодня в 08:30. Встретил его уходящий мэр Давид Нармания, который пожелал новому мэру Тбилиси осуществления множества полезных проектов и программ.

Нармания ознакомил Каладзе с деятельностью мэрии, зданием и сотрудниками.

«С сегодняшнего дня новый мэр официально приступил к работе и возглавил мэрию Тбилиси. Хочу пожелать ему успехов и осуществления для нашего города множества полезных проектов и программ, которые будут очень важны для каждого жителя. Эти 3 года и 3 месяца были полны вызовов. В городе было много проблем, часть которых благодаря нашей активной работе и усилиям теперь преодолена. Но есть несколько важных вопросов, которые остаются вызовами. Новый мэр все очень правильно представил в своей программе», - заявил Нармания.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Интернет-банкинг «ТБС банк» назван лучшей интегрированной веб-страницей в мире
Банки управляют Грузией - Ассоциация небанковских финансовых организаций
Глава «Редикс групп» заявляет о чрезмерной бюрократии в тбилисский мэрии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Новым сопредедателем Женевских переговоров от ЕС назначен Тойво Клаар
Президент Науру прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию
Супруга Этуша сообщила, что им вернули все похищенные деньги
В портах Абхазии проводятся работы по углублению дна
Президент Науру посетит Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии политические партии и президент оценивают правительственные изменения
В Тбилиси прибывают главы МИД Швеции и Польши
В Грузии задержали женщину за ввоз наркотиков из Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна