Нармания пожелал новому мэру Тбилиси осуществления множества полезных проектов и программ

13.11.2017 10:55 Новый мэр Тбилиси Каха Каладзе приступил к исполнению своих обязанностей. Он прибыл в мэрию сегодня в 08:30. Встретил его уходящий мэр Давид Нармания, который пожелал новому мэру Тбилиси осуществления множества полезных проектов и программ.



Нармания ознакомил Каладзе с деятельностью мэрии, зданием и сотрудниками.



«С сегодняшнего дня новый мэр официально приступил к работе и возглавил мэрию Тбилиси. Хочу пожелать ему успехов и осуществления для нашего города множества полезных проектов и программ, которые будут очень важны для каждого жителя. Эти 3 года и 3 месяца были полны вызовов. В городе было много проблем, часть которых благодаря нашей активной работе и усилиям теперь преодолена. Но есть несколько важных вопросов, которые остаются вызовами. Новый мэр все очень правильно представил в своей программе», - заявил Нармания.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

