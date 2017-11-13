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Нармания пожелал новому мэру Тбилиси осуществления множества полезных проектов и программ
13.11.2017 10:55
Новый мэр Тбилиси Каха Каладзе приступил к исполнению своих обязанностей. Он прибыл в мэрию сегодня в 08:30. Встретил его уходящий мэр Давид Нармания, который пожелал новому мэру Тбилиси осуществления множества полезных проектов и программ.
Нармания ознакомил Каладзе с деятельностью мэрии, зданием и сотрудниками.
«С сегодняшнего дня новый мэр официально приступил к работе и возглавил мэрию Тбилиси. Хочу пожелать ему успехов и осуществления для нашего города множества полезных проектов и программ, которые будут очень важны для каждого жителя. Эти 3 года и 3 месяца были полны вызовов. В городе было много проблем, часть которых благодаря нашей активной работе и усилиям теперь преодолена. Но есть несколько важных вопросов, которые остаются вызовами. Новый мэр все очень правильно представил в своей программе», - заявил Нармания.
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