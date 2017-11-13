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Германия выделит 5 миллионов евро на инвентаризацию леса в Грузии


13.11.2017   11:32
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Грузии и Национальное лесное агентство подписали меморандум о сотрудничестве с Обществом международного сотрудничества Германии (GIZ).

Меморандум касается осуществления инвентаризации леса по улучшенной методологии и учреждения информационной и мониторинговой системы. Проект профинансирован федеральным правительством Германии, его бюджет составил около 5 миллионов евро.

Под договором подписались первый заместитель министра Соломон Павлиашвили, замеситель глав лесного агентства Натия Иорданишвили и глава офиса GIZ в Грузии Мария Шефер.

Проект был разработан совместно управлением лесной политики, юридическим департаментом и департаментами природоохранной политики и международных отношений, а аткже лесного агенстства и центра образования и информации.






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