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Лишь в одном городе удалось победить независимому кандидату во вторых турах выборов в местные органы самоуправления


13.11.2017   11:36
Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала результаты подсчета голосов на втором туре местных выборов в городе Кутаиси и еще в пяти районах.

Второй тур на местных выборах состоялся накануне в Кутаиси, Казбеги, Хашури, Боржоми, Озургети и Мартвили.

В пяти из них победили кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта», а в Озургети победу с небольшим перевесом в 79 голосов одержал независимый кандидат Котэ Шарашенидзе.

Окончательные итоги вторых туров:

Кутаиси: «Грузинская мечта» Георгий Чигвария- 87,55%; «Единое национальное движение» Григол Вашадзе — 12,45%;.

Казбеги: «Грузинская мечта» Александр Загашвили — 68,65%, Блок Каха Кукава, Дмитрий Лорткипанидзе — кандидат Сандро Камараули 31,35%;

Хашури: «Грузинская мечта» Георгий Гураспашвили — 61,31%, независимый кандидат Рамаз Нозадзе — 38,69%;

Боржоми: «Грузинская мечта», Леван Липартия — 55,22%, «Альянс патриотов», Заза Чачанидзе- 44,78%;

Озургети, «Грузинская мечта» Беглар Сиоридзе — 49,89%, Котэ Шарашенидзе — 50,11%;

Мартвили — «Грузинская мечта» Александр Григалава — 93,04%, «Единое национальное движение» Мамука Данелия — 6,69%.

Следует отметить, что представители «Единого национального движения» отказались принимать участие во вторых турах выборов, несмотря на это, согласно правилам, кандидаты были внесены в избирательные бюллетени.

В Озургети, где всего 62 избирательных участка, решающим стал участок N59 в селе Насакирали, где Сиоридзе получил 280 голосов, а Шарашенидзе — 394.

В итоге представитель правящей партии Беглар Сиоридзе получил 17 227 голосов, что является 49,49% от общего числа, а независимый кандидат 17 307 голосов или 50,11%.

ЦИК опубликовал итоги голосования в Насакирали с опозданием в несколько часов.

Представители «Грузинской мечты» требовали отменить результаты голосования на этом участке, заявляя, что в течение дня туда ворвались неизвестные лица, однако ЦИК не удовлетворил эти требования.






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