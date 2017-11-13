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Хухашвили: Система исполнительной власти очень негибкая
13.11.2017 12:53
Система исполнительной власти очень негибкая, не характеризуется эффективностью в управлении, и будет не плохо, если произойдет системная реорганизация - заявил политолог Гия Хухашвили "Интерпрессньюс", комментируя информацию о кадровых изменениях в правительстве.
По мнению Гии Хухашвили, если не будет системного обновления, назначение новых кадров не решит проблему. По его же словам, из-за негибкости государственной системы в стране не существует ответственного лица.
"Я не считаю правильным делать предварительные оценки. Факт, что система исполнительной власти является очень негибкой, не характеризуется эффективностью в управлении, и будет неплохо, если произойдет системная реорганизация.
Не думаю, что передвижение персоналий даст значительные изменения, без структурной реформы это не решает проблемы. Неэффективность заключается в том, что структура является негибкой, в большинстве случаев функции дублируются.
Кроме того, исходя из системы, чиновникам не характерно принимать долгосрочные государственные решения, и брать на себя эти решения. Что бы ни испортилось в этой стране, трудно выявить ответственную персону. В конечном итоге все валят на Бидзину"- заявил Гия Хухашвили.
По существующей информации, структурные изменения в правительстве коснутся нескольких министерств. Запланировано слияние нескольких ведомств. В частности, объединятся министерства экономики и энергетики, культуры и спорта, исполнения наказания и юстиции, а также окружающей среды и сельского хозяйства.
Кроме того, по неофициальной информации, после слияния министерства экономики и энергетики руководителем объединенного ведомства будет министр финансов Дмитрий Кумсишвили. Что касается действующего министра экономики Георгия Гахария, он сменит Георгия Мгебришвили на посту министра внутренних дел. После слияния министерств культуры и спорта портфель сохранит министр культуры Михаил Гиоргадзе.
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