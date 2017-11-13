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Квирикашвили убежден, что реформы и перемены окажут очень позитивное влияние на успехи и развитие страны


13.11.2017   13:33
Убежден, реформы и перемены окажут очень позитивное влияние на успехи и развитие нашей страны, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на специальном брифинге, на котором объявил о кадровых и структурных изменениях в правительстве.

По словам Квирикашвили, запланированные изменения послужат большему прогрессу современного государства и формированию более гибкого госаппарата, что изначально отразится на содействии максимальному сокращению административных расходов.

«Огромное доверие, выраженное избирателем на очередных демократических выборах проведенных при нашей власти, дает нам мандат на необратимое продолжение взятого нами курса. Более того, объявить о новой волне изменений, которая в ещё большей степени отвечает существующим вызовам и служит нашей главной цели – обеспечить благосостояние нашего населения, каждого гражданина и ускоренное развитие страны. Для этого мы планируем осуществить целый ряд структурно-функциональных изменений, над которыми активно работала наша команда», — заявил Квирикашвили.

Вместе с тем, глава правительства поблагодарил всех членов правительства, которых затронут изменения, за проделанную работу и отметил, что они остаются членами правящей команды. В то же время Георгий Квирикашвили обратился к парламенту за поддержкой плана правительственных изменений, и выразил надежду, что законодательный орган оперативно утвердит инициированные правительством изменения.






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