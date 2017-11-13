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Премьер: Люди, которых коснулись изменения, остаются в нашей команде
13.11.2017 13:57
По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, люди, которых коснулись кадровые изменения, остаются в команде.
В то же время глава правительства поблагодарил их за оказанную службу, и пояснил суть изменений:
"Я благодарю за проведенную деятельность каждого члена нашей команды, которых коснулись изменения и которые, естественно, остаются членами нашей команды. Что касается сути структурных и кадровых изменений, все наши предвыборные обещания и реформы касались, и служили обеспечению благосостояния нашего населения, и быстрому развитию. Мы осуществили не одно системное изменение, главным ориентиром реформы МВД, прокуратуры, суда, уголовного кодекса всегда был, и остается человек. Все эти изменения как результат дали громадный прогресс с точки зрения прав человека, а также мы сделали ориентированным на человека здравоохранение, сельское хозяйство, многие государственные программы, осуществленные в контексте экономики, дают рядовым людям новые возможности. В то же время наш почерк, максимально безболезненно проводить изменения"- заявил Георгий Квирикашвили.
По словам премьер-министра Грузии, изменения служат формированию гибкого государственного аппарата.
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