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Капанадзе: Мы часто заявляли, что министерства и бюрократический аппарат надо сократить
13.11.2017 14:22
По заявлению члена "Европейской Грузии" Серги Капанадзе, их партия всегда была сторонницей сокращения министерств, и он позитивно оценивает данное решение:
"Для "Европейской Грузии" фундаментально важно, и мы часто заявляли, что министерства надо сократить".
По его же словам, если средства, высвобожденные в результате изменений, будут по-прежнему потрачены на премии и надбавки, финансирование новых структур, тогда у этого сокращения не будет никакого смысла:
"Фундаментально важен анализ того, на что будут потрачены средства, которые сейчас на первый взгляд высвобождены. Эти средства следует пустить в правильном направлении, это социальное направление, сокращение налогов, и ориентация на экономический рост".
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