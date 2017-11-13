Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Капанадзе: Мы часто заявляли, что министерства и бюрократический аппарат надо сократить


13.11.2017   14:22
По заявлению члена "Европейской Грузии" Серги Капанадзе, их партия всегда была сторонницей сокращения министерств, и он позитивно оценивает данное решение:

"Для "Европейской Грузии" фундаментально важно, и мы часто заявляли, что министерства надо сократить".

По его же словам, если средства, высвобожденные в результате изменений, будут по-прежнему потрачены на премии и надбавки, финансирование новых структур, тогда у этого сокращения не будет никакого смысла:

"Фундаментально важен анализ того, на что будут потрачены средства, которые сейчас на первый взгляд высвобождены. Эти средства следует пустить в правильном направлении, это социальное направление, сокращение налогов, и ориентация на экономический рост".







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Интернет-банкинг «ТБС банк» назван лучшей интегрированной веб-страницей в мире
Банки управляют Грузией - Ассоциация небанковских финансовых организаций
Глава «Редикс групп» заявляет о чрезмерной бюрократии в тбилисский мэрии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Новым сопредедателем Женевских переговоров от ЕС назначен Тойво Клаар
Президент Науру прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию
Супруга Этуша сообщила, что им вернули все похищенные деньги
В портах Абхазии проводятся работы по углублению дна
Президент Науру посетит Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии политические партии и президент оценивают правительственные изменения
В Тбилиси прибывают главы МИД Швеции и Польши
В Грузии задержали женщину за ввоз наркотиков из Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна