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Виктора Долидзе освободили с должности во время его официального визита в Сербии


13.11.2017   14:23
Согласно структурным изменениям в правительстве, Аппарат государственного министра евроинтеграции вольется в состав Министерства иностранных дел.

Бывший министр европейской интеграции Виктор Долидзе не был в стране, когда премьер-министр осуществил правительственные изменения. Виктор Долидзе находился с официальным визитом в Сербии.

По решению премьер-министра, ведомством будет руководить вице-премьер Михаил Джанелидзе.

В Министерстве евроинтеграции нет заместителей министра, и изменения там не комментируют.

Виктор Долидзе занимал позицию государственного министра с 2016 года.








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