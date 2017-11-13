Виктора Долидзе освободили с должности во время его официального визита в Сербии

13.11.2017 14:23 Согласно структурным изменениям в правительстве, Аппарат государственного министра евроинтеграции вольется в состав Министерства иностранных дел.



Бывший министр европейской интеграции Виктор Долидзе не был в стране, когда премьер-министр осуществил правительственные изменения. Виктор Долидзе находился с официальным визитом в Сербии.



По решению премьер-министра, ведомством будет руководить вице-премьер Михаил Джанелидзе.



В Министерстве евроинтеграции нет заместителей министра, и изменения там не комментируют.



Виктор Долидзе занимал позицию государственного министра с 2016 года.



















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