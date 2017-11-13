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Энергетике страны необходим отдельный руководитель - депутат
13.11.2017 15:16
Член парламентского большинства, энергетик Реваз Арвеладзе считает, что пока рано объединять министерства энергетики и экономики.
В иньервью "Первому каналу" он прокомментировал кадровые изменения в правительстве, и отметил, что в энергетическом секторе следует решить очень много вопросов, и когда у ведомства есть конкретный руководитель, дело легче и качественней делается.
"Вообще я и раньше говорил, что тот состав, который был в правительстве Грузии, не совсем был оптимальным. Я говорил о том, что Министерство иностранных дел и Министерство евроинтеграции следует объединить, так же как и министерства культуры и спорта.
О Министерстве энергетики я не особо говорил, поскольку энергетика не стоит так твердо на ногах, чтобы эта отрасль не нуждалась в отдельном руководителе. Я считаю, что объединение министерств энергетики и экономики несколько преждевременное, поскольку надо решить очень много вопросов, и когда у ведомства есть конкретный глава, дело делается легче и качественней.
Министерство экономики занимается многими делами, и считаю, что необходимо было больше осторожности относительно добавления к нему еще и Министерства энергетики, чтобы энергетика, являющаяся частью продвижения вперед экономики страны, не оказалась в тени.
Если энергетика не в нормальной ситуации, о развитии экономики страны разговора не может быть. Следует урегулировать несколько важных вопросов, если мы не хотим очень серьезно зависеть от других государств. Я поддержу обновленное правительство Грузии, если правительство посчитало, что так лучше будет управлять страной, разумеется, я не пойду против этого, но это будет видно. Необходимо усилить контроль правительства парламентом"- отметил Реваз Арвеладзе.
В результате изменений, запланированных в правительстве, Министерство энергетики присоединяется к Министерству экономики, и ведомство возглавит Дмитрий Кумсишвили.
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