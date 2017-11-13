Мдинарадзе: Проект «Национального движения» об Общественном Вещателе не получит поддержки парламента

13.11.2017 15:19 Судя по всему, представители «Национального движения» не могут выйти из соображений, что Общественный Вещатель должен быть одним из ведомств среди государственных структур, — об этом заявил председатель фракции «Грузинская Мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя законодательную инициативу «Национального движения» о финансировании Общественного Вещателя.



Как отметил Мдинарадзе, проект «Национального движения» об Общественном Вещателе не получит поддержки парламента.



«Насколько мне известно, это – совокупность ограничительных норм. Судя по всему, представители «Национального движения» не могут выйти из соображений, что Общественный Вещатель должен быть одним из ведомств среди государственных структур.



Исходя их этого, это абсолютно неадекватная реакция, которая происходит в связи с реформой Общественного вещателя, и этот проект, конечно, не получит поддержки парламента», — заявил Мамука Мдинарадзе.



Напомним, фракция «Национальное движение» внесла в парламент законодательную инициативу о внесении изменений в закон «О вещании». Инициатива, автором которой является Роман Гоциридзе, предусматривает изменение правил финансирования Общественного вещателя.



Согласно законодательной инициативе, сумму денег, выделяемых из бюджета Общественному вещателю, определяется проектом, представленным учреждением по трате. Упраздняется минимальный процентный предел финансирования.















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