Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мдинарадзе: Проект «Национального движения» об Общественном Вещателе не получит поддержки парламента


13.11.2017   15:19
Судя по всему, представители «Национального движения» не могут выйти из соображений, что Общественный Вещатель должен быть одним из ведомств среди государственных структур, — об этом заявил председатель фракции «Грузинская Мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя законодательную инициативу «Национального движения» о финансировании Общественного Вещателя.

Как отметил Мдинарадзе, проект «Национального движения» об Общественном Вещателе не получит поддержки парламента.

«Насколько мне известно, это – совокупность ограничительных норм. Судя по всему, представители «Национального движения» не могут выйти из соображений, что Общественный Вещатель должен быть одним из ведомств среди государственных структур.

Исходя их этого, это абсолютно неадекватная реакция, которая происходит в связи с реформой Общественного вещателя, и этот проект, конечно, не получит поддержки парламента», — заявил Мамука Мдинарадзе.

Напомним, фракция «Национальное движение» внесла в парламент законодательную инициативу о внесении изменений в закон «О вещании». Инициатива, автором которой является Роман Гоциридзе, предусматривает изменение правил финансирования Общественного вещателя.

Согласно законодательной инициативе, сумму денег, выделяемых из бюджета Общественному вещателю, определяется проектом, представленным учреждением по трате. Упраздняется минимальный процентный предел финансирования.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Интернет-банкинг «ТБС банк» назван лучшей интегрированной веб-страницей в мире
Банки управляют Грузией - Ассоциация небанковских финансовых организаций
Глава «Редикс групп» заявляет о чрезмерной бюрократии в тбилисский мэрии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Новым сопредедателем Женевских переговоров от ЕС назначен Тойво Клаар
Президент Науру прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию
Супруга Этуша сообщила, что им вернули все похищенные деньги
В портах Абхазии проводятся работы по углублению дна
Президент Науру посетит Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии политические партии и президент оценивают правительственные изменения
В Тбилиси прибывают главы МИД Швеции и Польши
В Грузии задержали женщину за ввоз наркотиков из Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна