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Бахтадзе не планирует масштабных кадровых перестановок в Минфине
13.11.2017 15:45
Новый министр финансов Мамука Бахтадзе не планирует масштабных кадровых перестановок в министерстве
Новый министр финансов Мамука Бахтадзе не планирует масштабных кадровых перестановок в министерстве, — об этом Мамука Бахтадзе заявил в ответ на вопрос о кадровых изменениях.
«Думаю министерство финансов является успешным ведомством. Соответственно, на данном этапе, действительно не будет речи о масштабных кадровых перестановках», — заявил Мамука Бахтадзе.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили уже подписал назначение Мамуки Бахтадзе на пост министра финансов.
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