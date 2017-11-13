Бахтадзе не планирует масштабных кадровых перестановок в Минфине

13.11.2017 15:45 Новый министр финансов Мамука Бахтадзе не планирует масштабных кадровых перестановок в министерстве



Новый министр финансов Мамука Бахтадзе не планирует масштабных кадровых перестановок в министерстве, — об этом Мамука Бахтадзе заявил в ответ на вопрос о кадровых изменениях.



«Думаю министерство финансов является успешным ведомством. Соответственно, на данном этапе, действительно не будет речи о масштабных кадровых перестановках», — заявил Мамука Бахтадзе.





Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили уже подписал назначение Мамуки Бахтадзе на пост министра финансов.















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